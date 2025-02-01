В МИД Туркменистана прошла встреча с исполнительным директором РЭЦЦА

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с Исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафаром Махмудовым.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили широкий спектр вопросов в области охраны окружающей среды, экологии и изменения климата.

В частности, обсуждались международные инициативы Туркменистана по охране окружающей среды, усилия стран ЦА в борьбе с негативными последствиями изменения климата, а также аспекты реализации совместных проектов.

Было отмечено, что, ратифицировав Рамочную Конвенцию по изменению климата ООН, Киотский протокол и Парижское соглашение, Туркменистан выполняет все взятые на себя обязательства.

Также была рассмотрена активная работа Проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане, деятельность которого нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона.

По завершению встречи стороны выразили надежду на дальнейшее продвижение взаимовыгодных связей между Туркменистаном и РЭЦЦА, отмечает источник.