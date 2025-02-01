В Ашхабаде объявлен международный тендер на строительство комплекса по переработке шерсти

Государственное объединение «Туркменхалы» приглашает местные и зарубежные компании принять участие в международном тендере на строительство и техническое оснащение нового комплекса по переработке шерсти в Ашхабаде, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В тендере могут участвовать компании, предприниматели, частные предприятия и хозяйственные общества, обладающие соответствующей компетенцией в данной области. Для участия необходимо подать письменную заявку с указанием полных реквизитов и ознакомиться с правилами проведения тендера.

Рассмотрение предложений начнется после получения от участников пакета необходимых документов и внесения установленной платы. Точная сумма взноса будет сообщена при подаче письменной заявки.

Прием тендерных предложений осуществляется до 10 марта 2025 года в головном офисе «Туркменхалы» по адресу: Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы, 94.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 44-69-07, 44-69-05, 44-69-60, 44-69-00 и электронной почте: tkm@turkmenhali.gov.tm; tmcarpet@mail.ru.