Туркменские олимпийцы получат доступ к глобальной связи благодаря партнерству с Xplori

Национальный Олимпийский комитет Туркменистана заключил стратегическое партнерство с международной технологической компанией Xplori, которая обеспечит туркменских спортсменов услугами связи в 73 странах мира через технологию eSIM. Это сотрудничество направлено на поддержку атлетов во время международных соревнований и тренировочных сборов. Об этом говорится в сообщении НОК Туркменистана.

В рамках соглашения члены спортивного сообщества Туркменистана получат доступ к специальным тарифам и бонусным предложениям с использованием промо-кода tkmsport. Особые условия будут также действовать для спортивных делегаций и национальных федераций страны.

Xplori планирует расширять спектр предоставляемых услуг по мере развития сотрудничества. Компания подчеркивает, что надежная связь и доступ к интернету являются важными факторами успеха на международных соревнованиях.