Туркменистан представит ключевые инвестиционные проекты на форуме IFT 2025

Международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025) 18 марта соберет инвесторов, предпринимателей и представителей государственных структур для обсуждения перспективных проектов в частном секторе страны.

Ключевыми направлениями форума станут транспортная отрасль, промышленность, сельское хозяйство и IT-сфера. Туркменские компании представят свои инвестиционные проекты в ходе панельных дискуссий и презентационных сессий. Особое внимание будет уделено развитию международных деловых контактов.

Для участия в форуме компании могут направить свои инвестиционные предложения до 15 февраля на электронную почту tstb.halkara@gmail.com или по телефону 21-24-06. Проекты будут опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Регистрация доступна на сайте ift.com.tm.