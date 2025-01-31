Туркменистан отправит 25 спортсменов на зимние Азиатские игры в Харбине

На предстоящих зимних Азиатских играх в Харбине туркменская сборная будет представлена делегацией из 37 человек, в том числе 25 спортсменами — 22 хоккеистами, двумя фигуристками и одним шорт-трекистом, сообщил Национальный олимпийский комитет Туркменистана.

Соревнования, которые Харбин принимает второй раз в своей истории, соберут спортсменов из 34 стран, в том числе из всех пяти государств Центральной Азии. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium.

Организаторы уделили особое внимание комфорту иностранных гостей. В международном аэропорту Тайпин внедрена специальная процедура пограничного контроля, а для преодоления языкового барьера задействованы многоязычные сотрудники и системы автоматического перевода. Кроме того, применяются передовые технологии с использованием искусственного интеллекта для ускорения проверки личности и досмотра багажа.

Для Китая это будут третьи зимние Азиатские игры в истории. Первые соревнования в Харбине состоялись в 1996 году.