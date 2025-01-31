Послы Финляндии, Израиля и Джибути посетили туркменское посольство в Москве

Посольство Туркменистана в Москве приняло с визитами вежливости сразу трех высокопоставленных дипломатов – посла Финляндии М.Лиивалу, посла Израиля С.Гальперина и Временного поверенного в делах Республики Джибути Х.С.Муссу. Об этом сообщает туркменское диппредставительство в России.

В ходе встреч дипломаты обсудили широкий спектр вопросов международного сотрудничества, уделив особое внимание развитию двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах. Представители дипмиссий ознакомились с приоритетными направлениями внешней политики Туркменистана, включая межпарламентское взаимодействие, транспортную, энергетическую и водную дипломатию.

Отдельной темой переговоров стало обсуждение программы мероприятий в рамках «Международного года мира и доверия», инициированного Туркменистаном, а также предстоящего празднования 30-летия нейтралитета страны. Стороны также рассмотрели перспективы укрепления сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.