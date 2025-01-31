Обсуждены обязательства сектора финансовых услуг в контексте вступления Туркменистана в ВТО

Сегодня Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана провела вебинар по подготовке перечня обязательств по доступу на рынок финансовых услуг.

Мероприятие организовано в рамках текущего совместного проекта ПРООН «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III».

Вебинар представил обзор многосторонних правил, регулирующих международную торговлю услугами, а также подходы к регулированию финансовых услуг Туркменистана в контексте проводимых экономических реформ. Участники ознакомились с тем, как подготовиться к предстоящим переговорам по условиям вступления в ВТО в секторе финансовых услуг, в частности, как отразить действующие и будущие национальные нормативные акты в документах ВТО.

«Деятельность финансовой системы имеет стратегическое значение для экономического роста, и крайне важно определить национальные интересы Туркменистана при доступе на рынок финансовых услуг в рамках процесса вступления в ВТО», — отметил г-н Максим Медведков, международный эксперт ПРООН.

Вебинар собрал более 30 представителей Правительства Туркменистана, включая отраслевые министерства и ведомства, такие как Меджлис, Министерство финансов и экономики, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство сельского хозяйства, Министерство образования, Государственную таможенную службу, Центральный банк, а также другие ключевые государственные органы и частный сектор.