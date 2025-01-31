Лингвистический вуз Туркменистана проведет олимпиады по пяти языкам весной 2025 года
Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади организует серию языковых олимпиад для учащихся 11-12 классов. Соревнования пройдут с марта по май.
График проведения олимпиад:
- 15 марта — немецкий язык
- 29 марта — английский язык
- 5 апреля — французский язык
- 19 апреля — туркменский язык
- 3 мая — русский язык
Олимпиады направлены на выявление школьников с высоким уровнем языковой подготовки и лингвистической эрудиции.
Подробная информация доступна на сайте datmddi.edu.tm.