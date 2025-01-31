Лингвистический вуз Туркменистана проведет олимпиады по пяти языкам весной 2025 года

Лингвистический вуз Туркменистана проведет олимпиады по пяти языкам весной 2025 года

Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади организует серию языковых олимпиад для учащихся 11-12 классов. Соревнования пройдут с марта по май.

График проведения олимпиад:

  • 15 марта — немецкий язык
  • 29 марта — английский язык
  • 5 апреля — французский язык
  • 19 апреля — туркменский язык
  • 3 мая — русский язык

Олимпиады направлены на выявление школьников с высоким уровнем языковой подготовки и лингвистической эрудиции.

Подробная информация доступна на сайте datmddi.edu.tm.