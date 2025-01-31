Лингвистический вуз Туркменистана проведет олимпиады по пяти языкам весной 2025 года

Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади организует серию языковых олимпиад для учащихся 11-12 классов. Соревнования пройдут с марта по май.

График проведения олимпиад:

15 марта — немецкий язык

29 марта — английский язык

5 апреля — французский язык

19 апреля — туркменский язык

3 мая — русский язык

Олимпиады направлены на выявление школьников с высоким уровнем языковой подготовки и лингвистической эрудиции.

Подробная информация доступна на сайте datmddi.edu.tm.