В Туркменистане состоится интегрированная олимпиада среди школьников «Талантливые потомки Огузхана»

Учащиеся 9-12 классов школ Туркменистана приглашаются принять участие в III интегрированной олимпиаде «Талантливые потомки Огузхана», которую проводит Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огузхана.

Олимпиада проводится по следующим направлениям: логическое мышление, математика, физика, химия и биология. Соревнование пройдет в три этапа, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Этрапский этап соревнований пройдет с 10 по 15 марта, велаятский — 8 апреля.

Затем в Ашхабаде состоится государственный этап олимпиады, на который будут приглашены финалисты. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки. Также будут вручены рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения Туркменистана и зарубежных стран.

Подробная информация доступна на сайте www.etut.edu.tm

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