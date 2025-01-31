В Туркменистане состоится интегрированная олимпиада среди школьников «Талантливые потомки Огузхана»
Учащиеся 9-12 классов школ Туркменистана приглашаются принять участие в III интегрированной олимпиаде «Талантливые потомки Огузхана», которую проводит Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огузхана.
Олимпиада проводится по следующим направлениям: логическое мышление, математика, физика, химия и биология. Соревнование пройдет в три этапа, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.
Этрапский этап соревнований пройдет с 10 по 15 марта, велаятский — 8 апреля.
Затем в Ашхабаде состоится государственный этап олимпиады, на который будут приглашены финалисты. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки. Также будут вручены рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения Туркменистана и зарубежных стран.
Подробная информация доступна на сайте www.etut.edu.tm
Контактные телефоны:
- Ашхабад: (+99365)87-88-70
- Город Аркадаг и Ахалский велаят: (+99362)09-09-03
- Балканский велаят: (+99362)60-15-78
- Дашогузский велаят: (+99361)11-01-25
- Лебапский велаят:(+99362)03-94-30
- Марыйский велаят: (+99365)88-44-29
- Электронная почта: oguzzehin@gmail.com