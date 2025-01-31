В Бишкеке состоялась презентация книги Президента Туркменистана о поэте Махтумкули

В Посольстве Туркменистана в Кыргызской Республике прошла презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Издание посвящено творческому наследию великого туркменского поэта и его вкладу в мировую культуру, сообщает пресс-служба туркменского посольства в Бишкеке.

Мероприятие было совмещено с торжественным собранием по случаю провозглашения 2025 года «Международным годом мира и доверия». Особое внимание участники уделили предстоящему 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, которое также будет отмечаться в 2025 году.

На встрече присутствовали представители туркменской диаспоры, журналисты и студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Кыргызстана. По словам организаторов, новая книга Президента Сердара Бердымухамедова не только освещает литературное наследие Махтумкули, но и рассказывает о юбилейных мероприятиях в честь поэта и достижениях современного Туркменистана.