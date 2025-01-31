В Ашхабаде презентовали стипендиальную программу для студентов «Türkiye Bursları»

30 января в турецком культурном Центре при посольстве Турции состоялась онлайн-презентация международной стипендиальной программы «Türkiye Bursları», являющейся ведущей программой страны в сфере высшего образования, сообщается на странице социальной сети диппредставительства Турции в Ашхабаде.

Раннее, посол Турции Ахмет Демирок на встрече с туркменскими студентами заявил, что приём заявок на участие в программе открыт с 10 января и продлится до 20 февраля 2025 года. По его словам, за время существования программы с 1992 года более 5000 туркменских студентов получили возможность обучаться в Турции. В прошлом году стипендиатами стали 45 человек.

«Türkiye Bursları» — это государственная стипендиальная программа Турции, направленная на поддержку иностранных студентов для получения высшего образования в турецких университетах. Ежегодно эта программа предоставляет 5000 стипендий и является крупнейшей стипендиальной программой Турции для иностранных студентов. Программа предоставляет не только финансовую поддержку в виде ежемесячной стипендии, но и покрывает расходы на обучение, проживание, медицинское страхование и транспортные расходы.

Желающие принять участие в программе могут подать заявку через официальный сайт turkiyeburslari.gov.tr. Программа открыта для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, предоставляя возможности для обучения в различных областях знаний.