В Ашхабаде обсудили обновления к закону о гидрометеорологической деятельности

В Ашхабаде состоялся круглый стол, посвященный обсуждению и презентации проектов подзаконных актов к Закону Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности».

Встреча была организована в рамках проекта ПРООН/Зеленого климатического фонда (ЗКФ) «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» при поддержке Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Мероприятие собрало представителей Министерства охраны окружающей среды, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, авиакомпании «Туркменистан» и других заинтересованных ведомств для рассмотрения проектов нормативных документов и предоставления экспертных комментариев.

Менеджер проекта ПРООН Майя Аширова:

«Обновленный закон, принятый в марте 2024 года, формирует правовую, экономическую и организационную основу для гидрометеорологической деятельности, обеспечивая доступность климатических данных для государственных органов, бизнеса и населения. Подзаконные акты позволят эффективно реализовать закон и усилят национальную нормативную базу в этой сфере».

Круглый стол был направлен на совершенствование системы управления гидрометеорологическими данными и адаптацию к изменению климата. Основные цели включали четкое определение ролей заинтересованных сторон для предотвращения дублирования и пробелов в сборе, управлении и использовании данных. Участники также оценили реалистичность предложенных стратегий внедрения закона, чтобы убедиться, что они соответствуют его целям, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Эта инициатива является частью более широких усилий проекта ПРООН/ЗКФ по совершенствованию гидрометеорологического регулирования, повышению эффективности решений, основанных на данных, и укреплению национальной устойчивости к изменению климата.