500 богатейших людей мира потеряли $108 млрд из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek

Глобальный технологический сектор испытал серьезное потрясение 27 января, когда совокупное состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на 108 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, причиной стал неожиданный успех китайского чат-бота DeepSeek-R1, ставшего серьезным конкурентом для западных технологий искусственного интеллекта, пишет RBC.RU.

Наиболее значительный урон понесли лидеры технологической индустрии. Дженсен Хуанг, глава Nvidia, потерял 20,1 миллиард долларов, что составило 20% его состояния, теперь оцениваемого в 101 миллиард долларов. Компания Nvidia утратила статус самой дорогой в мире после падения ее рыночной стоимости на 600 миллиардов долларов, уступив лидерство Apple и Microsoft.

Волна распродаж затронула и других технологических гигантов: состояние Ларри Эллисона из Oracle Corp. уменьшилось на 22,6 миллиарда долларов, Майкл Делл потерял 13 миллиардов, а основатель Binance Чанпэн Чжао — 12,1 миллиарда долларов. Биржевые индексы также продемонстрировали существенное снижение: NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

Примечательно, что китайский стартап DeepSeek добился впечатляющих результатов с меньшими затратами: для обучения их ИИ-модели потребовалось всего 2 тысячи чипов, в то время как американские конкуренты использовали 16 тысяч. После того как DeepSeek-R1 возглавил рейтинг бесплатных приложений в американском App Store, компания подверглась масштабной кибератаке, что привело к временному ограничению регистрации новых пользователей.

Европейский рынок также отреагировал на ситуацию: акции Siemens, поставщика оборудования для ИИ-инфраструктуры, рухнули почти на 20%.