Электростанция в Авазе выработала свыше 1,2 млрд кВт·ч

По итогам 2024 года общий объем выработки электроэнергии на государственной электростанции в Национальной туристической зоне «Аваза» составил 1 млрд 291 млн 914 тыс. киловатт-часов.

Это означает, что намеченный план был выполнен на 102%. Темпы роста производства на предприятии составили 114%, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Электростанция имеет производственную мощность 254,2 мегаватт. Построенная и введенная в эксплуатацию в соответствии с международными стандартами почти 15 лет назад, она надежно обеспечивает потребности в электроэнергии Авазы.

Предприятие, включающая в себя 15 подстанций, оснащено мощными газовыми турбинами от известных мировых производителей. Для обеспечения бесперебойной работы турбин к автоматизированной газораспределительной станции подключен топливопровод протяженностью 14,5 км. Открытое распределительное устройство, а также комплекс мощного оборудования связывают турбину с энергосистемами города Туркменбаши и Туркменистана в целом, отмечает источник.