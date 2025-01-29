Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим молодежной сборной Туркменистана Денисом Титовым, сообщает пресс-службы клуба.

«18-летний нападающий подписал контракт с нашим клубом. Денис – воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодёжную сборную Туркменистана. В настоящее время, игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой «Ростова». Приветствуем Дениса и желаем удачи в составе нашего клуба!», – говорится в сообщении.

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