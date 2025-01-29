Посольство Ливии приглашает туркменских бизнесменов на 51-ю международную ярмарку в Триполи

Посольство Ливии в Туркменистане приглашает всех заинтересованных лиц, включая бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, а также частные и государственные предприятия Туркменистана, принять участие в 51-й международной ярмарке. Мероприятие пройдет с 22 по 28 апреля 2025 года в столице Ливии — городе Триполи.

Ярмарка, являющаяся крупнейшей в Ливии, предоставит уникальную возможность для установления деловых контактов, презентации продукции и услуг, а также изучения новых рынков.

Организаторы подчеркивают, что участие в мероприятии может стать важным шагом для развития международного сотрудничества.

Для участия необходимо заполнить визовую анкету и форму заявки на аренду помещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +99312 36 11 89 и +99312 36 42 47.

Информация о ярмарке предоставлена Turkmenportal посольством Ливии в Туркменистане.