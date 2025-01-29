На востоке Туркменистана к севу хлопчатника подготовлено свыше 1300 единиц сельхозтехники

В Лебапском велаяте идет подготовка к севу хлопчатника, и большая часть сельскохозтехники в настоящее время уже готовится к сезону.

На сегодняшний день в велаяте прошло техническую проверку и подготовлено более 310 из 336 современных сеялок 4-рядного типа СЧН – 4БЭ Pes – 4, все 64 хлопковые сеялки точного высева типа «Monosem», а также около 20 сеялок точного высева марки «Gaspardo» и «Ганса-31», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На завершающей стадии находятся работы по подготовке сельскохозяйственных орудий для междурядной обработки хлопчатника на площадях его возделывания.

Все 66 шестирядных культиваторов «Оrthman-8325» и 33 восьмирядных культиватора «Оrthman-8375», принадлежащие производственному объединению «Лебапобахызмат», а также около 900 культиваторов КHU 4Б прошли техосмотр и приведены в готовность.

Важно отметить, что также подготовлено достаточное количество запасных частей для техники, сеялок и прицепных орудий, которые при необходимости будут использоваться во время посевной. Необходимые запасные части в основном производятся на опытно-экспериментальном ремонтном заводе Туркменабата.