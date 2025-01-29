В 2024 году товарооборот между Китаем и Туркменистаном составил 10,6 млрд долларов США

По итогам 2024 года общий объем товарооборота между Китаем и Туркменистаном составил 10,6 млрд долларов США, что на 11% больше по сравненною с 2023 годом.

Всего же товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии составил 94,8 млрд долларов США. В сравнении с 2023 годом, а это 89,4 млрд долларов США, рост составил $5,4 млрд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления Китая.

Большая часть объема в торговле пришлась на Казахстан — $43,8 млрд (свыше 46%) .