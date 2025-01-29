В Туркменистане раскрыли секрет приготовления уникального рыбного плова «душеме»

Журналист «Нейтрального Туркменистана» Черкез Ниязмамедов поделился старинным семейным рецептом «душеме» – традиционного туркменского плова из осетрины, который является уникальным блюдом прикаспийских туркмен и не имеет аналогов в мировой кухне.

Особенность этого эксклюзивного блюда заключается в особой технике приготовления: дно и стенки казана выстилаются слоем полуготового риса, затем укладываются стейки осетрины и смесь из картофеля, лука, изюма и урюка. Название «душеме» в переводе с туркменского означает «настеленный», что отражает этот уникальный способ укладки ингредиентов.

Изначально это блюдо готовили только в прибрежных районах Каспийского моря, но сегодня его можно встретить и в ресторанах по всей стране. По словам журналиста, для приготовления настоящего душеме необходимо использовать специальные сорта риса – дашогузский «авангард» или «элита» в сочетании с длиннозерным «ханским» рисом в пропорции 2:1.

«Для тех, кто пробовал душеме, лучше этого блюда нет», — отмечает Ниязмамедов, подчеркивая, что это яркий пример вклада туркменского народа в мировое кулинарное искусство. Традиционно блюдо подается на больших блюдах и употребляется руками, что, по мнению ученых, способствует лучшему усвоению пищи благодаря работе рецепторов на кончиках пальцев.