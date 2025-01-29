В Туркменистане объявлен международный тендер на строительство заводов по производству соды

Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство под «ключ» двух заводов в Балканском велаяте Туркменистана. Один завод будет производить 100 тысяч тонн кальцинированной соды в год, а другой – 30 тысяч тонн каустической соды в год, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере необходимо подать письменную заявку в Государственный концерн «Туркменхимия» с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов. Также требуется оплатить пакет тендерных документов стоимостью 1725 долларов США с учётом НДС или эквивалент в манатах по курсу ЦБ Туркменистана.

Крайний срок подачи тендерных предложений – 30 рабочих дней с даты опубликования объявления.