В Туркменистане объявлен международный тендер на строительство заводов по производству соды
Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство под «ключ» двух заводов в Балканском велаяте Туркменистана. Один завод будет производить 100 тысяч тонн кальцинированной соды в год, а другой – 30 тысяч тонн каустической соды в год, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Для участия в тендере необходимо подать письменную заявку в Государственный концерн «Туркменхимия» с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов. Также требуется оплатить пакет тендерных документов стоимостью 1725 долларов США с учётом НДС или эквивалент в манатах по курсу ЦБ Туркменистана.
Крайний срок подачи тендерных предложений – 30 рабочих дней с даты опубликования объявления.