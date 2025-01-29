В Исламабаде состоялся брифинг по Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана на 2025 год

В Посольстве Туркменистана в Исламабаде 27 января состоялся брифинг для представителей пакистанских СМИ, посвященный Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Участники брифинга отметили, что резолюция ООН о Международном годе мира и доверия стала практическим воплощением философии международных отношений «Диалог – гарантия мира», основанной Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе брифинга участники были ознакомлены с подробной информацией о Концепции, отражающей направления деятельности Туркменистана по вопросам безопасности, гуманизации международных отношений, в том числе в рамках многосторонних структур, связанных с обеспечением прав беженцев и лиц без гражданства, поддержкой материнства и детства, а также созданием условий для комплексного развития молодежи, реализацией ее потенциала в науке, творчестве, спорте, отмечает источник.