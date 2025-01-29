Амурские тигры стали талисманами девятых зимних Азиатских игр

Организационный комитет девятых зимних Азиатских игр, которые пройдут в феврале 2025 году в Харбине, представил официальных талисманов соревнований. Ими стали два очаровательных амурских тигра, получивших имена Биньбинь и Нини, пишет «Российская Газета».

Их имена, созвучные приглашению «Добро пожаловать в Харбин», создают праздничную атмосферу и приглашают всех на зимние спортивные состязания. Девиз игр – «Мечта о зиме, любовь в Азии» – отражает стремление объединить любителей зимних видов спорта со всей Азии. Эмблема игр, изображающая динамичных конькобежцев и цветок сирени, символизирует стремление к победе и красоту города Харбина.