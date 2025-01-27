Huawei выпустила лимитированные версии Pura 70 Ultra в честь китайского Нового года

Компания Huawei выпустила специальные версии смартфона Pura 70 Ultra по случаю празднования китайского Нового года.

Новинки получили названия Red Edition («Красная версия») и Black Edition («Черная версия»). Основное отличие состоит в уникальном дизайне.

В красной модели задняя панель выполнена из кожи с узором «в клеточку», а модуль камеры украшен глянцевым покрытием с золотыми акцентами. Черная версия выделяется матовой металлической поверхностью.

По данным Gizmochina, новогодние издания уже доступны для заказа через официальные каналы Huawei на платформе Weibo и в интернет-магазине VMall. Первые 30 покупателей получат в подарок наушники FreeBuds 5i и стильный чехол-сумочку для Pura 70.

Технические характеристики устройств остались прежними. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, батареей емкостью 5200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной 80 Вт, а также реверсивной 20 Вт. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и оснащен разъемом USB Type-C.

Камера смартфона представлена тремя модулями: основным сенсором на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 40 Мп и макро-телеобъективом на 50 Мп. Для селфи предусмотрен 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с различными режимами съемки.

Смартфон поддерживает спутниковую связь, функции бесконтактных платежей и инструменты на базе искусственного интеллекта для обработки изображений.

Устройство работает на HarmonyOS 4.2 с возможностью обновления до следующей версии HarmonyOS NEXT сразу после покупки.

Новогодние версии Pura 70 Ultra предлагают сочетание стильного дизайна и высокотехнологичного оснащения.