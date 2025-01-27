Audi готовится представить RS7 нового поколения с мощностью до 800 л.с.

Audi работает над новым поколением A7, в которое войдет «заряженная» версия RS7. Появление модели ожидается в конце этого года или в начале следующего, причем сначала выйдет версия в кузове универсал (Avant).

Новый RS7 лишится 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Вместо этого будет использоваться гибридная установка на базе V6. Это решение связано с планами Audi по постепенному переходу на электрифицированные силовые установки.

Базовая версия RS7 будет развивать около 725 л.с., а более мощная RS7 Performance – около 800 л.с. Аналогичную гибридную установку получит и новое поколение RS5, но с меньшей мощностью – около 600 л.с. Разница в производительности будет достигаться за счет настроек электрической части. Электрическая составляющая также сможет временно увеличить мощность на 50 л.с.

Технологически новая силовая установка связана с разработками Audi для «Формулы 1», где они готовят гибридный V6. Дебют болида Audi F1 запланирован на 2026 год, примерно к этому времени приурочат и выход нового RS7.