Туркменистан развивает подход «Единое здоровье»

23 января в отеле «Йылдыз» прошло второе совещание Национального межсекторального координационного комитета Туркменистана. Представители Государственной ветеринарной службы и Министерства здравоохранения обсудили стратегию реализации подхода «Единое здоровье», сообщила Turkmenportal государственная ветеринарная служба.

Национальный координатор от ветеринарной службы Арслан Солтанмырадов представил прогресс в профилактике зоонозов и развитии межсекторального сотрудничества. Комитет нацелен на создание механизмов координации и мониторинга мероприятий в области охраны здоровья человека, животных и экосистем.

Ключевые задачи комитета включают разработку государственной политики и укрепление национальной системы по подходу «Единое здоровье».