Инсайдеры раскрыли ключевые подробности о грядущем iPhone 17 Pro

Инсайдеры на платформе Weibo поделились подробностями о грядущем iPhone 17 Pro. Согласно утечкам, смартфон получит новый дизайн камеры и переработанную переднюю панель.

Одним из главных новшеств называют горизонтальную матричную камеру, встроенную в стеклянно-алюминиевую заднюю панель. Apple впервые использует другой подход с момента выпуска iPhone 11 Pro. Камера сохранит три объектива: основная и широкоугольная модули разместятся слева, а телеобъектив с перископическим зумом — справа.

Передняя панель также претерпит изменения. Благодаря технологии суперлинз площадь Dynamic Island станет меньше, освобождая больше пространства на экране, при этом функциональность Face ID останется неизменной.



Внутри смартфона будет установлен чип A19 с беспрецедентно улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Устройство также предложит до 1 ТБ памяти и поддержку 5G, что делает его подходящим для геймеров, фотографов и бизнес-пользователей, которые используют смартфон на полную катушку.

Ранее стало известно, что модельный ряд будет реорганизован. Вместо версии Plus появится iPhone 17 Air. Также готовится обновление для iPhone SE 4, который, по слухам, также получит поддержку функции Dynamic Island.