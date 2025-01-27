В музее изобразительных искусств Туркменистана к Дню защитника Отечества открылась тематическая выставка

В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка работ туркменских художников, посвященная Дню защитника Отечества.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в центре экспозиции многофигурная картина Николая Червякова «Художники–фронтовики». Автор изобразил 18 художников, среди которых хорошо узнаваемы И. Клычев, В. Павлоцкий, Н. Доводов, М. Данешвар и другие. Эта картина стала пусковым моментом на выставке к рассказу о тех трудных временах, выпавших на долю участникам фронта и тыла.

На картине Роберта Шабунца «Отправление на фронт» пожилые родители провожают на фронт своего, возможно, единственного сына. Последние минуты прощания, в которых надежда на лучшее и опасение беды неразрывны. Но все трое держат себя достойно, что еще больше усиливает эмоциональное напряжение момента.

Картина Тойли Хаджиева «Возвращение с фронта» рассказывает о воине, возвращающимся домой в кузове грузовика после госпиталя. Прижимая к себе костыли, он не надышится воздухом родного аула, ведь уже совсем близко его дом, где с нетерпением ждут его возвращения самые родные люди.

Полотно «Мама, мы вернулись с победой» Гульназара Бекмурадова изображает самую счастливую женщину на Земля: к матери с фронта вернулись здоровые и невредимые сыновья.

Скульптура Вельмурата Джумаева «Встреча фронтовика», продолжая тему радости после долгой разлуки, изображает молодую женщину нежно склонившую голову на плечо мужа, а дочка, с поднятыми от радости руками, еле сдерживает возглас: «Мой папа — герой!».

На выставке представлено много портретов фронтовиков. Много картин, посвященных пограничникам, которые и в мирное время надежным щитом охраняют Государственную границу, отмечает источник.