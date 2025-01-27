В Ашхабаде определились призеры женского шахматного турнира

В Ашхабаде состоялся женский шахматный турнир первой лиги чемпионата Туркменистана. С 19 по 25 января 48 участниц боролись за путевки в высшую лигу национального первенства, сообщает пресс-служба шахматной федерации.

Победительницей турнира стала 17-летняя Гульмира Сейильханова из Туркменабата, набравшая 8 из 11 возможных очков. Второе место заняла Бягуль Эзизова, также набравшая 8 очков, но уступившая по дополнительным показателям. Бронзовым призером стала Огульсурай Байрамбаева с 7,5 очками.

Особого внимания заслуживает 10-летняя Айя Байрамова, которая не только попала в высшую лигу, но и ранее завоевала бронзу на чемпионате мира по рапиду среди 10-летних девочек.

Главный турнир с участием 12 сильнейших шахматисток страны пройдет с 9 по 20 февраля. Организаторами выступили медиа-портал «ORIENT», коворкинг-центр «Telwas» и другие партнеры, содействующие развитию шахмат в Туркменистане.