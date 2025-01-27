В Ашхабаде для работников образования проведен тренинг по инклюзивным практикам обучения

В Ашхабаде с 20 по 24 января проведен тренинг для повышения квалификации работников образования по реализации инклюзивной практики и разработке индивидуальных планов обучения для детей с инвалидностью.

В ходе занятий педагоги и соответствующие специалисты изучили инструменты для оценки специфических потребностей детей, позволяющие применять индивидуальные подходы к обучению и формировать инклюзивную образовательную среду.

Участники подчеркнули роль междисциплинарных групп — учителей, специалистов по уходу за детьми и родителей — в создании всесторонних систем поддержки.

Были определены необходимые вспомогательные технологии, которые позволят повысить уровень участия детей в образовании.

В ходе тренинга была подчеркнута важность синхронизированного раннего вмешательства и индивидуальных планов обучения для поддержки семей и обеспечения всеобщего участия детей с инвалидностью.

Международные эксперты ЮНИСЕФ совместно с национальной командой инженеров провели оценку физической инфраструктуры в выбранных образовательных учреждениях Ашхабада на соответствие требованиям доступности для детей и взрослых с инвалидностью.

Рекомендации по результатам оценки послужат основой для усовершенствования инфраструктуры с целью создания общей инклюзивной среды для людей с инвалидностью, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.