Туркменский арбитр назначен на матч команды Роналду в Лиге чемпионов АФК

Рефери ФИФА из Туркменистана Ресул Маммедов привлечён к обслуживанию матча элитной Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и иранским «Персеполисом», который пройдет 17 февраля в Тегеране. Об этом говорится в сообщении Федерации футбола Туркменистана.

По решению Азиатской футбольной конфедерации, Ресул Маммедов будет исполнять функции резервного арбитра. Главным арбитром матча назначен рефери ФИФА из Узбекистана Рустам Литфуллин, которому будут помогать ассистенты Санджар Шаюсупов и Алишер Усманов.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду договорился с «Аль-Насром» о новом контракте с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон. Новое соглашение будет действовать до июня 2026 года, а текущий контракт истекает по окончании нынешнего сезона.