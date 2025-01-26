Туркменистан и Непал отметили большие возможности для двустороннего сотрудничества

Посол Туркменистана Шалар Гельдыназаров и Президент Непала Рам Чандра Паудел отметили наличие больших возможностей для развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и туристической сферах. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД.

В ходе встречи Гельдыназаров вручил Президенту Непала верительные грамоты. В свою очередь, Рам Чандра Паудел передал дружественные приветствия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.