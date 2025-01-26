Посол Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Грузии

Посол Туркменистана в Тбилиси Довлетмырат Сейитмаммедов провел встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Грузии Макой Бочоришвили, сообщает грузинский МИД.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в различных форматах, особо выделив потенциал торгово-экономических отношений.

Представители обеих стран позитивно оценили работу межправительственной экономической комиссии и межпарламентское взаимодействие. Мака Бочоришвили и Довлетмырат Сейитмаммедов подтвердили готовность к дальнейшему укреплению существующих между странами связей, продемонстрировав заинтересованность в расширении двустороннего диалога.