Школьники Туркменистана успешно выступили в олимпиаде IZhO-2025 в Астане

Школьники из Туркменистана успешно выступили в XXI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике «IZhO-2025», которая проходила в Астане с 13 по 17 января.

В состав туркменской команды вошел 21 школьник под руководством 5 педагогов: учителей математики Пальвана Агамырадова, Мырата Сапаева, Расула Мырадова, учителя физики Бердимырата Чарыева и учителя информатики Овезгельди Джаналиева.

По результатам олимпиады туркменскими участниками было завоевано 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Представляем список медалистов:

По математике:

Хамза Аллабердыев (учащийся 12 класса 135-й средней школы города Ашхабада с углубленным изучением английского языка) – золотая медаль;

Агамырадов Рахим (учащийся 12 класса 86-й специализированной средней школы с углубленным изучением английского языка, химии и биологии г. Ашхабада) – серебряная медаль;

Максат Бабагелдиев (учащийся 12 класса 135-й средней школы города Ашхабада с углубленным изучением английского языка) – серебряная медаль;

Акмырадов Бегенч (учащийся 11 класса 49-й средней специальной школы города Ашхабада с углубленным изучением математики и английского языка) – серебряная медаль;

Мейлисмурадов Маликша (учащийся 11 класса 86-й специальной средней школы города Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;

Ходаниязов Санжар (учащийся 11 класса 86-й специализированной средней школы города Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;

Ишанмырадов Бегли (учащийся 11 класса 86-й специализированной средней школы г. Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;

Русланов Мырат (учащийся 10 класса Ашхабадской городской специальной средней школы № 97, с углубленным изучением языков) – бронзовая медаль;

Худайберенов Худайгулы (учащийся 11 класса специализированной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши) – бронзовая медаль;

По физике:

Нурыев Джумадурды (учащийся 12 класса специализированной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши) – золотая медаль;

Аннамырадов Довлет (учащийся 12 класса средней школы №43 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята) – серебряная медаль.

По информатике: