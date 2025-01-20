Туркменистан принял участие в международной встрече участников EXPO-2025 Osaka

Представители Туркменистана приняли участие в Международной встрече участников Всемирной выставки «ЭКСПО-2025 Осака», которая проходила 15-16 января в Японии, городе Химедзи.

Как сообщается на сайте посольства Туркменистана в Японии, во встречи приняли участие представители более 100 стран-участниц «ЭКСПО-2025» и международных организаций.

В ходе форума были заслушаны доклады о подготовке к Всемирной выставке «ЭКСПО-2025», открытие которой состоится 13 апреля в Осаке, Япония.

Напомним, что Национальный день Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке запланирован на 14 апреля, а именно на следующий день после открытия Всемирной выставки.