Туркменистан и Армения намерены укреплять межпарламентское сотрудничество

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова и посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян обсудили перспективы расширения сотрудничества между парламентами двух стран. В ходе официальной встречи стороны выразили готовность к развитию межправительственного диалога на основе взаимного уважения и доверия.

Как сообщает пресс-служба туркменского парламента, в рамках встречи армянский дипломат был ознакомлен с ключевыми аспектами внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с текущей деятельностью Меджлиса.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам обмена опытом в сфере совершенствования национального законодательства и парламентской работы. Стороны подчеркнули наличие широких возможностей для укрепления дружественных отношений между народами двух государств через механизмы парламентской дипломатии.