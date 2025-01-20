Постпредство Туркменистана организовало в штаб-квартире ООН церемонию открытия Международного года мира и доверия

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в зале Экономического и Социального Совета 17 января состоялась торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия, организованная Постоянным представительством Туркменистана при ООН.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители ООН, сообщает МИД Туркменистана.

Представитель Туркменистана подчеркнул важность Международного года мира и доверия. В этом году страна чествует 30-летие статуса постоянного нейтралитета, что закреплено в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в 1995 и 2015 годах.

Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча подчеркнул центральную роль Туркменистана в продвижении культуры мира, доверия и диалога на глобальном уровне, от имени генсека ООН выразил слова признательности руководству Туркменистана за поддержку усилий ООН по укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В ходе выступлений участники изложили свое видение по осуществлению задач, заложенных в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям на текущий год.

В частности, было отмечено, что в декабре 2025 года в Ашхабаде намечен к проведению Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для консолидации усилий и разработки конкретных дальнейших шагов по укреплению глобальной культуры мира.

Участники поддержали дорожную карту на основе Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которая была представлена в ходе мероприятия, а также выразили готовность к тесному сотрудничеству в целях укрепления доверительного межгосударственного и международного диалога как ключевого элемента поддержания мира, отмечает источник.