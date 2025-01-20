Национальная группа конных игр «Галкыныш» выступила в Монте-Карло

Как сообщалось ранее, в городе Монте-Карло (Монако) проходит 47-й международный фестиваль циркового искусства. В фестивале принимает участие и национальная группа конных игр «Галкыныш». По сообщению МИЦ, в рамках фестиваля туркменские джигиты продемонстрировали уникальные представления на ахалтекинских скакунах.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло является одним из важнейших событий в мире циркового искусства. Национальная группа конных игр «Галкыныш» Туркменистана, участвуя в нем впервые, преумножает мировую славу туркменского искусства, культуры и ахалтекинских коней. Как отмечается в источнике, эта группа ранее уже была признана на нескольких престижных фестивалях и соревнованиях, завоевав высокие награды.