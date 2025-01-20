Глава ФИФА Инфантино встретился с Трампом в США

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде, сообщает ТАСС.

На встрече обсуждались предстоящие крупные футбольные турниры, которые пройдут в США: обновленный клубный чемпионат мира с 15 июня по 13 июля и чемпионат мира 2026 года, который также пройдет в Канаде и Мексике.

Инфантино выразил благодарность Трампу за поддержку ФИФА и отметил важность этих событий для объединения мира через футбол.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне. Основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия.