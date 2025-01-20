В Ашхабаде открылась юбилейная выставка Гахрымана Гочмурадова

В Ашхабаде, в Выставочном зале изобразительного искусства развернута персональная выставка преподавателя Государственной академии художеств, художника Гахрымана Гочмурадова, посвященная его 40-летию. Здесь же выставлены художественные работы его супруги — Гунчи Гочмурадовой.

На открытии выставки выступили народный писатель Туркменистана Говшутгельды Данатаров, народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, народная артистка Туркменистана Гулялек Акмурадова и другие известные деятели искусства.

На выставке представлено 200 работ, около десятка из них — работы Гунчи Гочмурадовой, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Картины заняли оба этажа Выставочного центра.

Народный художник Туркменистана Аннадурды Алмамедов:

«Гахрыман Гочмурадов — яркая звезда на туркменском небосклоне живописи».

Заслуженный деятель искусств Туркменистана, искусствовед Азат Аннаев: