В Ашхабаде открылась юбилейная выставка Гахрымана Гочмурадова

В Ашхабаде открылась юбилейная выставка Гахрымана Гочмурадова
Фото: turkmenistan.gov.tm

В Ашхабаде, в Выставочном зале изобразительного искусства развернута персональная выставка преподавателя Государственной академии художеств, художника Гахрымана Гочмурадова, посвященная его 40-летию. Здесь же выставлены художественные работы его супруги — Гунчи Гочмурадовой.

На открытии выставки выступили народный писатель Туркменистана Говшутгельды Данатаров, народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, народная артистка Туркменистана Гулялек Акмурадова и другие известные деятели искусства.

На выставке представлено 200 работ, около десятка из них — работы Гунчи Гочмурадовой, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Картины заняли оба этажа Выставочного центра.

Народный художник Туркменистана Аннадурды Алмамедов:

«Гахрыман Гочмурадов — яркая звезда на туркменском небосклоне живописи».

Заслуженный деятель искусств Туркменистана, искусствовед Азат Аннаев:

«Художник Гахрыман Гочмурадов удивительным образом «дружит» с перспективой рисунка. В картинах «Танец» и «Вечеринка у однокурсника» перспектива рисунка отсутствует, плоскостной рисунок до отказа уплотнен предметами, создающими эффект мозаики. И это смотрится интересно».