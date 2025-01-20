В Ашхабаде обсудили развитие межпарламентского сотрудничества Туркменистана и Узбекистана

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с послом Узбекистана Равшанбеком Алимовым, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентских связей двух стран и обмена законодательным опытом, сообщает mejlis.gov.tm.

В рамках встречи туркменская сторона ознакомила узбекского дипломата с ключевыми направлениями внутренней и внешней политики страны, а также с работой национального Парламента по законодательному обеспечению социально-экономических реформ.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено инициативам Туркменистана по укреплению мира и стабильности в регионе. Стороны отметили наличие широких возможностей для обмена опытом в сфере совершенствования национального законодательства и парламентской деятельности.

Участники встречи также выразили заинтересованность в развитии парламентского взаимодействия на международном уровне, в том числе в рамках международных организаций и их структур.