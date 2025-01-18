Школьники Туркменистана успешно выступили в олимпиаде IZhO-2025 в Астане
Школьники из Туркменистана успешно выступили в XXI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике «IZhO-2025», которая проходила в Астане с 13 по 17 января.
В состав туркменской команды вошел 21 школьник под руководством 5 педагогов: учителей математики Пальвана Агамырадова, Мырата Сапаева, Расула Мырадова, учителя физики Бердимырата Чарыева и учителя информатики Овезгельди Джаналиева.
По результатам олимпиады туркменскими участниками было завоевано 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.
Представляем список медалистов:
По математике:
- Хамза Аллабердыев (учащийся 12 класса 135-й средней школы города Ашхабада с углубленным изучением английского языка) – золотая медаль;
- Агамырадов Рахим (учащийся 12 класса 86-й специализированной средней школы с углубленным изучением английского языка, химии и биологии г. Ашхабада) – серебряная медаль;
- Максат Бабагелдиев (учащийся 12 класса 135-й средней школы города Ашхабада с углубленным изучением английского языка) – серебряная медаль;
- Акмырадов Бегенч (учащийся 11 класса 49-й средней специальной школы города Ашхабада с углубленным изучением математики и английского языка) – серебряная медаль;
- Мейлисмурадов Маликша (учащийся 11 класса 86-й специальной средней школы города Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;
- Ходаниязов Санжар (учащийся 11 класса 86-й специализированной средней школы города Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;
- Ишанмырадов Бегли (учащийся 11 класса 86-й специализированной средней школы г. Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль;
- Русланов Мырат (учащийся 10 класса Ашхабадской городской специальной средней школы № 97, с углубленным изучением языков) – бронзовая медаль;
- Худайберенов Худайгулы (учащийся 11 класса специализированной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши) – бронзовая медаль;
По физике:
- Нурыев Джумадурды (учащийся 12 класса специализированной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши) – золотая медаль;
- Аннамырадов Довлет (учащийся 12 класса средней школы №43 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята) – серебряная медаль.
По информатике:
- Аманмырадов Ыхлас (учащийся 11 класса 86-й специализированной средней школы города Ашхабада с углубленным преподаванием английского языка, химии и биологии) – бронзовая медаль.