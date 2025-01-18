«Шагадам» и «Дордой» встретятся в плей-офф отборочного раунда CAFA Silk Way Cup

Туркменский футбольный клуб «Шагадам» и кыргызский «Дордой» проведут матч в рамках плей-офф отборочного раунда нового клубного турнира CAFA Silk Way Cup 23 февраля 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «TM News». Место проведения встречи пока не определено.

Победитель этого противостояния получит возможность побороться за участие в основной стадии турнира, где уже обеспечили себе место по одной команде из шести стран: Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана (предположительно «Алтын Асыр»), Узбекистана, Афганистана и Ирана.

Отметим, что «Шагадам» под руководством 74-летнего специалиста Али Гурбани активно готовится к предстоящему матчу. Клуб из города Туркменбаши, занявший четвертое место в прошлом сезоне чемпионата Туркменистана, уже усилил состав новыми игроками.

По данным туркменской прессы, состав «Шагадама» пополнили: голкипер Гурбан Гараев (из «Аркадага»), Ашир Джумадурдыев (из «Небитчи»), Сулейман Мирзоев (из «Копетдага»), Азизбек Бекджанов (из «Ахала»).

Первый в истории турнир CAFA Silk Way Cup пройдет в конце апреля 2025 года в централизованном формате. В групповом этапе примут участие восемь команд, разделенных на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира.