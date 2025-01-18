Хвича Кварацхелия попрощался с болельщиками «Наполи» перед переходом в «ПСЖ»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия записал прощальное видеообращение к болельщикам итальянского «Наполи» перед переходом в французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее СМИ сообщили, что Кварацхелия перейдет за 70 млн евро из итальянского «Наполи» в «ПСЖ». Контракт будет рассчитан до июня 2029 года. Зарплата 23-летнего Кварацхелии составит 9 млн евро в год плюс 2 млн в качестве бонусов.

Грузинский полузащитник опубликовал прощальное видео в своем аккаунте в соцсетях, на котором он посетил стадион «Наполи», побывал у народного мемориала Диего Марадоны. Кварацхелия среди прочего пожелал неаполитанцам стать чемпионами Италии в нынешнем сезоне.

Хвича перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года за 13,3 млн евро. С командой он стал чемпионом Италии. В составе неаполитанского клуба полузащитник провел 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 29 голевых передач. Ранее Кварацхелия также выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».