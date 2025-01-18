Туркменский дутар произвел большое впечатление на американских артистов, прибывших в Туркменистан с гастрольным туром.

В преддверии гастролей американские исполнители Кейт Басс, Аарон Янг и Ричард Стайгнер дали интервью, в котором поделились своими впечатлениями о культурном наследии туркменского народа.

— Мы очень рады вновь посетить Туркменистан, – поделилась своими эмоциями Кейт Басс. – Это дало нам шанс поработать над стихотворением Махтумкули, которое мы превратили в песню с названием «Я хочу почувствовать ветер». Также было место для смелых экспериментов, услышать которые можно будет на наших концертах.

Ричард Стайгнер добавил:

— Меня поразила красота туркменской национальной музыки. Особенно хочу выразить благодарность ректору Туркменской национальной консерватории за организацию нашего визита в эту музыкальную кузницу талантов. Мы имели возможность насладиться выступлением на традиционных туркменских инструментах.

Туркменский дутар произвел на гостей наибольшее впечатление, и они решили подготовить оригинальный номер, объединяющий современные музыкальные направления с национальными мелодиями, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Напомним, что вчера в Ашхабаде, во Дворце мукамов состоялся концерт американских артистов совместно с туркменскими музыкантами и исполнителями. Данный концерт дал старт гастрольному туру, который совершат Кейт Басс, Аарон Янг и Ричард Стайгнер по Туркменистану. Уже завтра они выступят в городе Туркменбаши, в Культурно-спортивном комплексе ТКНПЗ Государственного концерна «Туркменнебит».