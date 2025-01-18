Туркменистан и Португалия обсудили сотрудничество в развитии молодёжного футбола

Федерация футбола Туркменистана провела онлайн-переговоры с представителями Португальской футбольной федерации по вопросам развития программ подготовки молодых игроков и поиска талантов. В переговорах приняли участие технический директор и его заместитель с португальской стороны.

По информации пресс-службы Федерации футбола Туркменистана, стороны договорились продолжить двусторонний диалог для дальнейшей проработки перспективных направлений сотрудничества в сфере молодёжного футбола.