Специалисты коммуникационной отрасли приняли участие в презентации книги «Махтумкули – мыслитель мира»

Под руководством Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана прошла презентация новой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Издание, выпущенное на туркменском, русском и английском языках, представляет собой подробное исследование творческого наследия великого туркменского поэта.

В мероприятии приняли участие представители отраслевых ведомств и министерств, руководство и специалисты транспортно-коммуникационного комплекса, профессора и преподаватели высших учебных заведений, студенты, а также представители средств массовой информации.

В ходе презентации участники зачитали отрывки из новой книги, посвященные роли поэта в мировой литературе и подчеркнули высокое полиграфическое качество издания, которое стало данью уважения великому мыслителю.