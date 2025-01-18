Посол США в Туркменистане: «В Международный год мира и доверия мы проведём ряд мероприятий»

Посольство США в Туркменистане намерено в 2025 году провести ряд культурных мероприятий. Об этом заявила посол США в Туркменистане Элизабет Руд в интервью для СМИ, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В частности, г-жа Руд сказала:

— В этом году мы проведём ряд мероприятий под концепцией «Международного года мира и доверия». Культура, включая музыку, помогает выстроить мост доверия между разными народами. Все наши инициативы направлены на поддержку диалога о мире.

Посол добавила, что в этом году также продолжатся проекты в рамках Фонда послов США по сохранению культурного наследия.

На данный момент Фонд поддержал уже 30 проектов в Туркменистане, и сейчас идёт конкурс на следующий проект, отмечает источник.