Посол США в Туркменистане: «В Международный год мира и доверия мы проведём ряд мероприятий»
Посольство США в Туркменистане намерено в 2025 году провести ряд культурных мероприятий. Об этом заявила посол США в Туркменистане Элизабет Руд в интервью для СМИ, сообщает «Туркменистан: Золотой век».
В частности, г-жа Руд сказала:
— В этом году мы проведём ряд мероприятий под концепцией «Международного года мира и доверия». Культура, включая музыку, помогает выстроить мост доверия между разными народами. Все наши инициативы направлены на поддержку диалога о мире.
Посол добавила, что в этом году также продолжатся проекты в рамках Фонда послов США по сохранению культурного наследия.
На данный момент Фонд поддержал уже 30 проектов в Туркменистане, и сейчас идёт конкурс на следующий проект, отмечает источник.