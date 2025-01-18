Махачев против Царукяна: где посмотреть UFC 311 в Туркменистане

В ночь с 18 на 19 января жители Туркменистана смогут увидеть долгожданный турнир UFC 311, который пройдет на арене Intuit Dome в Инглвуде (США).

В главном поединке вечера чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев проведет реваншный бой против первого номера рейтинга Армана Царукяна. В со-главном событии чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили впервые будет защищать свой титул в поединке с непобежденным Умаром Нурмагомедовым, занимающим вторую строчку рейтинга.

Трансляция турнира на телеканалах «Матч-Боец» и Setanta Sports 1 начнется в 4:00 по ашхабадскому времени.

Для максимального удобства болельщиков организована трансляция на национальной платформе Belet-video, где можно будет следить за поединками с любого устройства. Главный бой вечера Махачев — Царукян ориентировочно начнется после 8:00 утра по ашхабадскому времени.