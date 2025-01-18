В Ашхабаде состоялся грандиозный туркмено-американский концерт Broadway and Beyond

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана прошел масштабный совместный концерт американских и туркменских артистов, объединивший бродвейские мюзиклы и произведения классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги. Мероприятие, открытое послом США в Туркменистане Элизабет Руд, стало ярким символом культурного сотрудничества между двумя странами.

В концерте приняли участие американские артисты Кейт Басс, Аарон Янг и Ричард Стайгнер, выступившие вместе с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под управлением Расула Клычева и солистами Государственного хора страны. Программа включала как известные композиции из бродвейских мюзиклов и диснеевских мультфильмов, так и оригинальные интерпретации произведений Махтумкули Фраги.

Особым моментом вечера стало необычное музыкальное слияние – битбокс в исполнении Ричарда Стайгнера органично соединился с традиционным звучанием туркменского дутара Сохбета Аннамырадова. Кульминацией программы стало исполнение произведений на стихи Махтумкули Фраги, включая Bady-sabany görsem, Oglum – Azadym и Türkmeniň в совместном исполнении Доврана Шаммыева и американских артистов.

По словам посла США Элизабет Руд, подобные культурные обмены являются продолжением многолетней традиции Государственного департамента США по поддержке выступлений американских артистов по всему миру, начатой еще в 1950-х годах. После успешного выступления в столице американские артисты продолжат свое турне по Туркменистану с концертами в городах Туркменбаши, Балканабад и Дашогуз.

Фоторепортаж с концерта смотрите по ссылке.