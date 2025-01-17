Футболисты сборной Туркменистана Диниев и Чарыев пройдут просмотры в белорусских клубах

Два игрока сборной Туркменистана отправились на просмотры в клубы высшей лиги Беларуси. Об этом сообщает издание «Белорусский футбол».

Нападающий Мейлис Диниев прибыл в «Витебск», где уже выступает его соотечественник – защитник Вепа Джумаев.

Полузащитник Теймур Чарыев проходит просмотр в жодинском «Торпедо-БелАЗ». 24-летний хавбек известен по выступлениям за кыргызский клуб «Абдыш-Ата», с которым дважды становился чемпионом страны.